A Indianapolis, il pilota ha ottenuto la quarta pole consecutiva sul Road Course, superando il tempo del rivale Taylor. La sua performance ha permesso di partire in testa alla gara, mentre resta da vedere chi riuscirà a mantenere la posizione di vantaggio nella seconda manche. La sfida tra i protagonisti si fa più avvincente in vista delle prossime fasi della competizione.

? Punti chiave Come ha fatto De Tullio a superare il tempo di Taylor?. Chi riuscirà a difendere la posizione di testa nella seconda gara?. Quali fattori tecnici hanno permesso il distacco millimetrico tra i leader?. Come influenzerà la temperatura dell'asfalto la strategia degli pneumatici in partenza?.? In Breve Max Taylor partirà secondo gara con un distacco di 0.0747s da De Tullio.. Lochie Hughes si schiera terzo nella prima gara con +0.1357s dal leader.. Josh Pierson e Nikita Johnson occuperanno rispettivamente quarto e sesto posto.. Matteo Nannini e Enzo Fittipaldi partiranno rispettivamente sesto e decimo nella prima manche.. Alessandro de Tullio domina le qualifiche all’Indianapolis Motor Speedway Road Course segnando l’undicesimo tempo più veloce della sessione con 1m15.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Tullio trionfa a Indianapolis: quarta pole consecutiva sul Road Course

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Tullio De Piscopo festeggia con il box “80 Tullio”NAPOLI - Da ieri è disponibile “80 Tullio”, il cofanetto celebrativo in 4 LP dedicato agli ottant’anni di Tullio De Piscopo, una delle figure più...

Leggi anche: Tullio De Piscopo: a Roma l’80 Tullio Tour