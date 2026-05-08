David di Donatello | la cerimonia che ha incantato l’Italia
La cerimonia dei David di Donatello si è svolta recentemente, attirando l'attenzione di molti in Italia. Sul tappeto rosso sono sfilati abiti di alta moda e presenti ospiti provenienti da diversi Paesi. Durante la serata sono stati consegnati premi in varie categorie cinematografiche, con momenti di grande emozione per i partecipanti e il pubblico presente in sala. La manifestazione si è concluse con la premiazione finale di alcuni dei film più acclamati dell’ultima stagione.
Sul tappeto rosso dei David di Donatello sfilano abiti firmati, ospiti internazionali e momenti di pura emozione che hanno reso la serata indimenticabile A guidare la cerimonia Bianca Balti, magnetica in Jil Sander accanto a Flavio Insinna, in un equilibrio di ritmo e misura che accompagna la consegna dei premi più ambiti della settima arte. Sul tappeto rosso si intrecciano nomi che raccontano il presente del cinema italiano e internazionale, da Matilda De Angelis, impeccabile in Giorgio Armani Privé con gioielli Tiffany & Co., a Tecla Insolia in Fendi, fino a Sara Serraiocco in Valentino illuminata dai gioielli Marco Bicego, in un gioco di stile che alterna rigore e sperimentazione.🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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