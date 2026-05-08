David di Donatello | la cerimonia che ha incantato l’Italia

La cerimonia dei David di Donatello si è svolta recentemente, attirando l'attenzione di molti in Italia. Sul tappeto rosso sono sfilati abiti di alta moda e presenti ospiti provenienti da diversi Paesi. Durante la serata sono stati consegnati premi in varie categorie cinematografiche, con momenti di grande emozione per i partecipanti e il pubblico presente in sala. La manifestazione si è concluse con la premiazione finale di alcuni dei film più acclamati dell’ultima stagione.

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Sul tappeto rosso dei David di Donatello sfilano abiti firmati, ospiti internazionali e momenti di pura emozione che hanno reso la serata indimenticabile A guidare la cerimonia Bianca Balti, magnetica in Jil Sander accanto a Flavio Insinna, in un equilibrio di ritmo e misura che accompagna la consegna dei premi più ambiti della settima arte. Sul tappeto rosso si intrecciano nomi che raccontano il presente del cinema italiano e internazionale, da Matilda De Angelis, impeccabile in Giorgio Armani Privé con gioielli Tiffany & Co., a Tecla Insolia in Fendi, fino a Sara Serraiocco in Valentino illuminata dai gioielli Marco Bicego, in un gioco di stile che alterna rigore e sperimentazione.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Notizie correlate Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2026: a che ora finisceQuanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2026: a che ora finisce Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2026, in onda su Rai 1... David di Donatello 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia in onda su Rai 1David di Donatello 2026: candidature (nomination, premi), conduttori, ospiti, vincitori, Rai 1, streaming Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello 2026: Le città di pianura miglior film; Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema; Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati. Annalisa apre i David di Donatello 2026, alza il livello dello show e ci regala il miglior momento della serata – VideoÈ Annalisa a dare il via alla cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026, e ci regala il miglior momento della serata ... superguidatv.it David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco SossaiDirettamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it Sossai chi Ai David di Donatello vince l’outsider Francesco Sossai: 8 premi, su 16 candidature, per Le città di pianura, tra cui miglior film, regista e attore (Sergio Romano): «L’Italia ha bisogno di essere raccontata, di essere vista». A bocca asciutta La grazia - facebook.com facebook L’autore ha ricevuto il David di Donatello «Speciale» ricordando il sostegno del padre e il lavoro non sempre riconosciuto di tanti colleghi. «Questo premio è anche per loro». x.com