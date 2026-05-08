David di Donatello e Cinecittà celebrano se stessi mentre la crisi del cinema resta quasi fuori scena

I premi David di Donatello e le celebrazioni a Cinecittà si sono svolti in un’atmosfera di festa, mentre il settore cinematografico italiano continua a mostrare segnali di difficoltà. La politica culturale del paese si trova a fronteggiare divergenze interne e una scarsa attenzione verso le criticità del cinema. La crisi del settore sembra rimanere ai margini degli eventi pubblici, senza ricevere un’adeguata risposta da parte delle istituzioni.

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La politica culturale italica si conferma nelle sue contraddizioni interne e nella disattenzione da parte del Palazzo: due tematiche, pur importanti, come la revoca dell’incarico alla direttrice d’orchestra, Beatrice Venezi – dopo una polemica trascinatasi per mesi –, e come lo scontro – tutto interno alla cultura destrorsa, anzi di Fratelli d’Italia – tra il Presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ed il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rispetto alla partecipazione della Russia nella kermesse che si inaugura il 9 maggio, hanno stimolato lenzuolate sui maggiori quotidiani a tutto discapito della perdurante crisi acuta del settore cinematografico-audiovisivo, a discapito dello stallo surreale in Commissione Vigilanza Rai (guidata dalla pentastellata Barbara Floridia) sulla nomina del Presidente della tv pubblica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - David di Donatello e Cinecittà celebrano se stessi, mentre la crisi del cinema resta quasi fuori scena Notizie correlate “Boicottare i David di Donatello? Ci penso ma su quel palco si può lanciare un messaggio importante sui lavoratori del cinema in crisi”: Matilda De Angelis risponde a Alessandro GassmannMatilda De Angelis, durante la presentazione della terza e ultima stagione de “La legge di Lidia Poët” su Netflix dal 15 aprile, ha commentato le... David di Donatello 2026: Balti e Insinna guidano la festa del cinema? Domande chiave Chi sono i registi in lizza per il premio più prestigioso? Quali attori si sfideranno per il David come protagonisti? Come... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: David di Donatello 2026: Le città di pianura miglior film; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026 - Aurora Quattrocchi miglior attrice protagonista - Video; Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi. Annalisa apre i David di Donatello 2026, alza il livello dello show e ci regala il miglior momento della serata – VideoÈ Annalisa a dare il via alla cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026, e ci regala il miglior momento della serata ... superguidatv.it Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi a film e attoriI David di Donatello 2026 premiati nella 71esima cerimonia: Miglior Film Le città di pianura, Miglior Regia Francesco Sossai, Miglior Attore Sergio Romano ... fanpage.it Sossai chi Ai David di Donatello vince l’outsider Francesco Sossai: 8 premi, su 16 candidature, per Le città di pianura, tra cui miglior film, regista e attore (Sergio Romano): «L’Italia ha bisogno di essere raccontata, di essere vista». A bocca asciutta La grazia - facebook.com facebook L’autore ha ricevuto il David di Donatello «Speciale» ricordando il sostegno del padre e il lavoro non sempre riconosciuto di tanti colleghi. «Questo premio è anche per loro». x.com