I n fatto di colore di capelli, le tendenze 2026 hanno un approccio diverso rispetto al passato: meno effetti estremi, più profondità, lucentezza e sfumature costruite su misura. Dai biondi creamy ai rossi multidimensionali fino ai castani glossy effetto “expensive hair”, le nuove sfumature per la primavera-estate puntano tutte nella stessa direzione: colori ricchi, sofisticati e soprattutto luminosi. Pensati per valorizzare la qualità della fibra capillare tanto quanto la nuance stessa. “Skin-Tone Hair”, quando il colore di capelli è in palette con la pelle X Tendenze colore capelli per la primavera-estate 2026: effortless chic. Le tendenze colore capelli primavera-estate 2026 parlano chiaro: la nuova stagione sarà definita da morbidezza, brillantezza e tonalità statement, ovvero “facili da indossare”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal "Goth Blonde" al "Inky Gloss" fino al "Art School Copper" le nuove ispirazioni colore per cambiare shade alla chioma

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