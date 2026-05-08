Dal carbone all' intelligenza artificiale | come è nata la rete in fibra ottica della Pisa smart city del futuro

Da pisatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è stata annunciata la creazione di una nuova società dedicata alla gestione di una rete in fibra ottica a Pisa. Questa società, nata dall’acquisizione di un’azienda esistente, si occupa di sviluppare l’infrastruttura che collega diverse parti della città. La rete in fibra ottica rappresenta un passo importante per la città nei progetti di digitalizzazione, passando da fonti di energia tradizionali a tecnologie più avanzate come l’intelligenza artificiale.

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Il gruppo Devitalia ha recentemente annunciato la nascita di Agestel Reti srl, nuova società per la gestione di una rilevante infrastruttura di rete in fibra ottica a Pisa, nata dall'acquisizione di Agestel srl. Devitalia spiega che l'infrastruttura acquisita "conta circa 100 chilometri di.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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