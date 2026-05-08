Da Gorizia a Pordenone il viaggio della cultura arriva al traguardo

Da Gorizia a Pordenone, il percorso della cultura si conclude a Sacile, che spesso funge anche da punto di partenza per raggiungere le località di Gorizia e Nova Gorica. Recentemente, si è completata la realizzazione della Ciclovia Pedemontana FVG3, che collega queste città attraverso un itinerario dedicato alle biciclette. La fine di questa tratta rappresenta un punto di arrivo o di partenza per chi percorre questa strada.

È a Sacile che termina – o forse inizia, visto che tradizionalmente si parte da qui per raggiungere Gorizia e Nova Gorica – la Ciclovia Pedemontana FVG3. Ma il nostro viaggio non finisce qui. Dal “giardino della Serenissima”, infatti, si può imboccare l’Anello di Sacile e Pordenone (R001), un.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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