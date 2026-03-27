Al via LazioSound 2026 programma per supportare giovani musicisti

Da iltempo.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia il conto alla rovescia per la VI edizione di LAZIOSound - il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio nato per supportare i giovani nel trasformare la passione musicale in una professione, sotto la direzione artistica di Paolo Vita - con l’apertura del bando di iscrizione al contest e l’annuncio di una grande novità: nasce la categoria “interpreti”, per gli artisti non autori che hanno la passione di cantare brani, interpretandoli in modo originale. LAZIOSound e` un format pensato e ideato per dare un’iniezione di energia e novità nel panorama musicale italiano: un importante contest live e digitale, un format di 6... 🔗 Leggi su Iltempo.it

al via laziosound 2026 programma per supportare giovani musicisti
© Iltempo.it - Al via LazioSound 2026, programma per supportare giovani musicisti

Articoli correlati

Padova 2026: 14.000 euro per i giovani musicistiL’aria di Padova profuma già di musica classica mentre il Comitato Concorso Internazionale Claudio Scimone apre ufficialmente i battenti della nuova...

Oltre il Contest: LAZIOSound 2026 ridefinisce il talent scouting e riporta l’Interprete al centro della scenaNel panorama iper-saturato dell’odierna industria musicale, dove l’effimero domina le classifiche e le logiche degli algoritmi sembrano dettare...

Aggiornamenti e notizie su Al via LazioSound 2026 programma per...

Temi più discussi: Laziosound 2026: nuova categoria Interpreti. Iscrizioni aperte!; LAZIOSound 2026, al via il prezioso contest per musicisti; Al via LazioSound 2026, debutta la categoria 'interpreti'; Percorso Maratona di Roma 2026, il grande evento al via.

al via laziosound 2026 programmaAl via LazioSound 2026, programma per supportare giovani musicistiInizia il conto alla rovescia per la VI edizione di LAZIOSound - il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio nato per supportare i ... iltempo.it

al via laziosound 2026 programmaAl via Laziosound 2026, nasce categoria 'interpreti'Laziosound 2026: VI edizione con nuova categoria Interpreti per giovani musicisti del Lazio under 35. Iscriviti entro il 15 aprile e cogli la tua opportunità! adnkronos.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.