al via laziosound 2026 programma per supportare giovani musicisti

Inizia il conto alla rovescia per la VI edizione di LAZIOSound - il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio nato per supportare i giovani nel trasformare la passione musicale in una professione, sotto la direzione artistica di Paolo Vita - con l’apertura del bando di iscrizione al contest e l’annuncio di una grande novità: nasce la categoria “interpreti”, per gli artisti non autori che hanno la passione di cantare brani, interpretandoli in modo originale. LAZIOSound e` un format pensato e ideato per dare un’iniezione di energia e novità nel panorama musicale italiano: un importante contest live e digitale, un format di 6... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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