Costa Sud e Arenella scattano gli interventi di pulizia delle spiagge

Sono cominciate le operazioni di pulizia delle spiagge di Costa Sud e Arenella a Palermo, in preparazione alla stagione estiva. Il Comune ha informato la Regione dell’avvio delle attività, che prevedono l’uso di mezzi meccanici per la pulizia dei tratti di spiaggia. Questa prima fase riguarda le aree costiere cittadine, con interventi programmati nelle prossime settimane.

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Parte la pulizia delle spiagge della Costa Sud e dell’Arenella in vista della stagione estiva. Il Comune di Palermo ha comunicato alla Regione, come previsto dalla normativa vigente, l’avvio delle attività di pulizia con mezzo meccanico dei litorali cittadini, in una prima fase considerata.🔗 Leggi su Palermotoday.it Lavori di pulizia delle spiagge dopo la violenta mareggiata: raccolte 50 tonnellate di legname Notizie correlate Ostia, al via la pulizia delle spiagge: interventi in vista di PasquaSono partiti i lavori di pulizia lungo il litorale romano, con l’obiettivo di restituire spiagge decorose e fruibili già durante le festività... Aree recintate sulle spiagge a sud di Bari per proteggere il fratino: scattano i divieti per bagnanti e caniIl fratino torna a nidificare sul litorale sud-est di Bari e sulla costa scattano le misure per proteggere uova ed esemplari. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Mondello scalda i motori per la stagione estiva: ecco il piano straordinario degli interventi CLICCA PER IL VIDEO; Mondello, Alongi Spiaggia tenuta pulita già tra Pasqua e 25 aprile; Il Comune di Palermo presenta il piano degli interventi per Mondello in vista dell’estate / Video; Appello del M5S al sindaco e al comandante dei vigili: Il piano Mondello anche per le altre spiagge. Puglia, nasce Costa a Sud: il turismo senza barriere che unisce mare e Monti DauniPresentato a Zapponeta il progetto che punta su accessibilità, formazione e inclusione per trasformare l’accoglienza in motore di sviluppo territoriale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Da Sharm el-Sheikh a Marsa Alam, la costa sud-orientale egiziana è molto più di una spiaggia: è un ecosistema sottomarino, una porta sul Sahara e un invito irresistibile a rallentare Leggi l'articolo #Egitto facebook