Le dichiarazioni di rappresentanti politici sottolineano l’intenzione di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti attraverso un dialogo che mette in evidenza la volontà di condividere valori e obiettivi. Al tempo stesso, si ribadisce la necessità di tutelare l’interesse nazionale italiano in ogni fase di questa collaborazione. Le parole vengono pronunciate in un momento di attenzione verso le relazioni internazionali e il ruolo dell’Italia nel contesto transatlantico.

Condividere valori e obiettivi con gli Stati Uniti, senza dimenticare di difendere sempre l’interesse nazionale italiano. Ne è convinto il presidente dell’assemblea parlamentare del Mediterraneo Giulio Centemero (Lega), che con Formiche.net commenta la visita a Palazzo Chigi del segretario di Stato americano Marco Rubio. Non solo un confronto sui rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, ma un focus sulle principali questioni internazionali, definito da Giorgia Meloni “un dialogo franco, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l’unità dell’Occidente”. L’incontro Meloni-Rubio racconta di un rapporto che non è mai venuto meno? Sì.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Meloni e Rubio rilanciano il dialogo transatlantico. La versione di Centemero

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