Il Governo ha presentato un piano di riforme e crescita per il 2026, con un focus su azioni da portare avanti nei prossimi 12-18 mesi. L’incontro si è svolto a Roma e ha visto la partecipazione delle forze della maggioranza, con la supervisione di un coordinatore. Le linee guida sono state illustrate durante la riunione, che ha coinvolto rappresentanti politici e tecnici del settore.

Il Governo e le forze della maggioranza hanno delineato a Roma, durante un incontro coordinato da Daniele Capezzone, le linee guida per l’azione politica dei prossimi 12-18 mesi. L’obiettivo è definire un calendario preciso di riforme che accompagni l’Italia fino alla fine della legislatura. L’evento ha la partecipazione di figure chiave come i deputati Francesco Filini, Giorgio Mulè e Riccardo Molinari, insieme al politologo Luigi Di Gregorio e ad Alessandro Bertoldi, direttore dell’Istituto Friedman. Il dibattito si è concentrato sulla necessità di stimolare la crescita economica e sostenere le imprese in un geopolitico complesso. Lavoro e fisco: tra rivoluzione culturale e stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforme e crescita: il piano del Governo per l’Italia 2026

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Covid, l’Italia non ha ancora un nuovo piano pandemico: il ritardo del governo e tutti i limiti del testo sottoposto alle RegioniSe in questo momento arrivasse una nuova pandemia, l’Italia si farebbe trovare ancora una volta impreparata.

Conferenza stampa di inizio anno del Presidente Meloni 09 01 2026

Temi più discussi: L’imprevedibilità di Trump e le riforme che servono al futuro; Tutte le riforme economiche in cantiere in Germania; L’ITALIA DEL FUTURO: COMPETITIVITÀ E RIFORME PER LA CRESCITA; La BCE: Dalla guerra in Medio Oriente -0,3 per cento di crescita nel 2026.

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#Tajani: a #Cuba crisi non più sostenibile, riforme non rinviabili - facebook.com facebook

Il momento buono per fare le riforme è sempre un altro. E se provassimo, per una volta, a farle adesso Il Governo deve scegliere come affrontare la legge di bilancio 2027. Invece di cedere alla solita spesa elettorale, è possibile coniugare rigore dei conti e int x.com