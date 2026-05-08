All'inizio di aprile 2026, alcune immagini hanno mostrato la principessa ereditaria di Norvegia con cannule nasali per l’ossigeno. Questa è la prima volta che si vede pubblicamente con questo tipo di supporto, mentre si parla di una diagnosi di fibrosi polmonare. La condizione, che interessa i polmoni, comporta un progressivo indurimento del tessuto polmonare e può influire sulla respirazione.

All’inizio di aprile 2026 alcune fotografie hanno fatto il giro dei media internazionali: la principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia è apparsa per la prima volta in pubblico con le cannule nasali per l’ossigeno. Quelle immagini hanno riacceso l’attenzione su una malattia con cui la principessa convive da anni, la fibrosi polmonare. La diagnosi risale al 2018, e la malattia (cronica e progressiva) causa la formazione di tessuto cicatriziale nei polmoni, riducendo progressivamente la capacità di assorbire ossigeno. Nell’autunno del 2025 diversi esami hanno mostrato un’evoluzione negativa nella salute della principessa, e i medici hanno avuto con lei diverse conversazioni sulla possibilità di un trapianto polmonare.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Cos’è la fibrosi polmonare di cui soffre la principessa di Norvegia

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