Una madre ha chiesto quale possa essere la causa di una mancata crescita della circonferenza cranica del suo bambino tra il quarto e il quinto controllo di salute, nonostante peso e altezza siano nella norma. Ha anche chiesto quali esami si possano fare in questi casi. La domanda riguarda le possibili motivazioni di questa discrepanza e le procedure diagnostiche da adottare per approfondire la situazione.

Buongiorno dottore, ho una domanda da farle. Se fra il quarto e il quinto controllo di salute non c’è una crescita della circonferenza cranica (peso e altezza sì) cosa potrebbe essere? Quali esami effettuare? La ringrazio in anticipo per la risposta. Buongiorno signora, la mancata crescita della circonferenza cranica tra un controllo e l’altro può preoccupare, ma nella maggior parte dei casi non indica un problema. Spesso si tratta di una semplice variabilità nella misurazione oppure di un fisiologico assestamento lungo la curva di crescita. È importante valutare sempre il quadro complessivo: se peso e altezza aumentano regolarmente, se l’aspetto del cranio è regolare e lo sviluppo del bambino procede bene, non ci sono segnali di allarme.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Cosa fare se la circonferenza cranica del bimbo non cresce come dovrebbe?”

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