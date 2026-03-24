SONDAGGIO - Referendum sulla Giustizia cosa dovrebbe fare il Governo Meloni dopo la vittoria del No?

Il Referendum sulla Giustizia non è passato, il No ha sfiorato il 54%, forte degli oltre 14 milioni di voti, circa 2 in più rispetto a chi ha espresso la preferenza per il Sì. Che si sia trattato di una consultazione più politica che tecnica è stato riconosciuto un po’ da tutti, sia vincitori sia vinti. E proprio per questo dall’opposizione non sono mancate le richieste di dimissioni da parte del Governo Meloni, a certificare la débâcle. La premier, subito dopo i primi risultati, ha pubblicato sui social un video in cui, di fatto, ha negato che avrebbe fatto cadere l’Esecutivo: retroscena giornalistici, però, insisterebbero sul fatto che Giorgia Meloni abbia almeno valutato l’ipotesi di andare al voto anticipato, concludendo la legislatura un anno prima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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