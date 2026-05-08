Un genitore si rivolge a un medico per chiedere cosa fare nel caso in cui, tra il quarto e il quinto controllo di salute, si noti che la circonferenza cranica di un bambino non cresce come previsto, anche se peso e altezza risultano nella norma. La persona vuole sapere quali possano essere le cause e quali esami siano opportuni eseguire per approfondire la situazione. La richiesta viene formulata con gentilezza, anticipando una risposta professionale.

Buongiorno dottore, ho una domanda da farle. Se fra il quarto e il quinto controllo di salute non c’è una crescita della circonferenza cranica (peso e altezza sì) cosa potrebbe essere? Quali esami effettuare? La ringrazio in anticipo per la risposta. Buongiorno signora, la mancata crescita della circonferenza cranica tra un controllo e l’altro può preoccupare, ma nella maggior parte dei casi non indica un problema. Spesso si tratta di una semplice variabilità nella misurazione oppure di un fisiologico assestamento lungo la curva di crescita. È importante valutare sempre il quadro complessivo: se peso e altezza aumentano regolarmente, se l’aspetto del cranio è regolare e lo sviluppo del bambino procede bene, non ci sono segnali di allarme.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Cosa fare se la circonferenza cranica del bimbo non cresce come dovrebbe?”

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