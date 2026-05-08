Contrasto antibioticoresistenza | professionisti a confronto sulle strategie di prevenzione

Il convegno svoltosi il 6 maggio in un hotel di Ostuni ha riunito professionisti provenienti da diversi settori per discutere delle strategie di prevenzione contro l’antibioticoresistenza. L’evento si è focalizzato sul modello One Health, che integra approcci medici, veterinari e ambientali per affrontare il problema. Durante l’incontro sono stati analizzati metodi e pratiche adottate per ridurre l’uso inappropriato di antibiotici e contenere la diffusione della resistenza.

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BRINDISI - Le strategie di contrasto all’antibioticoresistenza secondo il paradigma One Health sono state al centro del convegno “La convergenza multidisciplinare nella lotta alla resistenza antimicrobica in ottica One Health”, tenutosi il 6 maggio presso l’Hotel Monte Sarago di Ostuni ed.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Level Up a Cava de’ Tirreni: imprese e professionisti a confronto sulle strategie di crescitaDomani, venerd’ 24 aprile, all’Hotel Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, si terrà “Level Up”, evento di networking e alta formazione rivolto al mondo... Salute della donna, confronto tra professionisti: al centro prevenzione e lavoro di squadraLa salute della donna come punto di incontro tra competenze diverse, unite da un obiettivo comune: migliorare la qualità dell’assistenza. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Contrasto ’antibioticoresistenza: professionisti a confronto sulle strategie di prevenzione; Palermo, ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli: workshop per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2026. Contrasto antibioticoresistenza: professionisti a confronto sulle strategie di prevenzioneTenutosi il 6 maggio presso l’Hotel Monte Sarago di Ostuni ed organizzato dalla Asl Brindisi con il patrocinio della Regione Puglia e della Società Italiana di Igiene – Sezione Apulo-Lucana ... brindisireport.it Contrasto all’antibiotico-resistenza: una missione interprofessioanleSe n’è discusso in un evento che si è svolto lunedì 25 marzo nella sede dell’Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia che ha visto la partecipazione dei Giovani psicologi della ... quotidianosanita.it