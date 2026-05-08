Un uomo di oltre ottant’anni è stato condannato dopo aver minacciato un avvocato in uno studio legale di Monza. La minaccia riguardava il tentativo di costringere il professionista a ritirare una causa civile. L’episodio si è verificato nel capoluogo lombardo e ha portato all’accertamento delle responsabilità dell’anziano. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza negli studi legali della zona.

Monza, 8 maggio 2026 - Aveva minacciato nel suo studio legale di Monza un avvocato civilista per fargli ritirare una causa. "Se lei se la prende con mio figlio, noi ce la prenderemo con la sua famiglia", le parole pronunciate dall'allora 82enne, che nel 2025 aveva minacciato allo stesso scopo anche un altro legale monzese così " nessuno sarebbe venuto a cercarla perché non ce ne era più motivo ". Ora l’estorsore, classe 1941, residente a Trezzo sull'Adda, è stato condannato dal Tribunale di Monza a 5 anni e 9 mesi di reclusione e al pagamento di un risarcimento dei danni con una provvisionale di 10mila euro ai due legali che si sono costituiti parti civili al processo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Condannato l'ultraottantenne “terrore” degli studi legali monzesi

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