Un'indagine nel Regno Unito ha rivelato che alcuni migranti avrebbero simulato relazioni omosessuali per evitare l'espulsione. Secondo le accuse, alcuni avrebbero pagato studi legali per ottenere documenti falsi attestanti l’orientamento sessuale, in cambio di promesse di protezione. Questa pratica sarebbe stata facilitata da alcuni professionisti del settore legale, coinvolti in sistemi di frode per facilitare le richieste di asilo.

Fingersi omosessuali per sfuggire al rimpatrio. No, non è la trama di un film Netflix e nemmeno la sceneggiatura di un nuovo cult in salsa woke, ma la realtà che emerge dal Regno Unito. In un’epoca dove l’immigrazione è perennemente al centro del dibattito l’inchiesta sotto copertura che arriva dalle frequenze della Bbc lascia nuovamente, se possibile, esterrefatti. Colleghiamoci, quindi, con l’emittente britannica per parlarvi di quanto ha mostrato. In pratica alcuni studi legali e consulenti, di quest’ultimi, chiedono svariate migliaia di sterline per evitare agli immigrati di essere espulsi dal suolo inglese. L’escamotage? Dichiararsi gay. C’è tutto un copione da seguire, un canovaccio provato e riprovato negli anni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Migranti e studi legali, lo scandalo: "Pagami, passi per gay e non sarai espulso"

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