Concorso Sbulloniamo Insieme | al Ravizza il primo premio

L'Istituto Ravizza ha ottenuto il primo premio nella categoria scuole di secondo grado al concorso “Il bullismo visto dai miei occhi”. L’iniziativa è promossa dall’associazione Sbulloniamo Insieme, che si occupa di prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i problemi giovanili. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, con la partecipazione di diverse scuole e studenti coinvolti nel progetto.

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Per la categoria scuole di secondo grado, è stato assegnato all’Istituto Ravizza il primo premio del concorso “Il bullismo visto dai miei occhi”, organizzato dall’associazione Sbulloniamo Insieme, attiva nella prevenzione e contrasto a ogni forma di bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. La.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Concorso “Castracani“. Gli alunni di Altopascio vincono il primo premioA vincere è stata la classe seconda E della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, protagonista di un elaborato... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Concorso Sbulloniamo Insieme: al Ravizza il primo premio; Le lettere mai scritte: l’emozionante corto sul bullismo fa trionfare l’istituto Ravizza; Un premio contro il bullismo per quattordici scuole novaresi; Premiati gli studenti del concorso Il bullismo visto dai miei occhi. Concorso Sbulloniamo Insieme: al Ravizza il primo premioPer la categoria scuole di II grado, il cortometraggio Le lettere mai scritte conquista la giuria per autenticità, creatività e impatto emotivo ... novaratoday.it Gli alunni sospesi restano a scuola: “Così si può ripartire insieme”. Il progetto di “Sbulloniamo” dlvr.it/TSRwK1 @LaStampa x.com