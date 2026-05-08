Concorso Sbulloniamo Insieme | al Ravizza il primo premio

Da novaratoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Istituto Ravizza ha ottenuto il primo premio nella categoria scuole di secondo grado al concorso “Il bullismo visto dai miei occhi”. L’iniziativa è promossa dall’associazione Sbulloniamo Insieme, che si occupa di prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i problemi giovanili. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, con la partecipazione di diverse scuole e studenti coinvolti nel progetto.

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Per la categoria scuole di secondo grado, è stato assegnato all’Istituto Ravizza il primo premio del concorso “Il bullismo visto dai miei occhi”, organizzato dall’associazione Sbulloniamo Insieme, attiva nella prevenzione e contrasto a ogni forma di bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. La.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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