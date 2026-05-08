Concerto a sostegno e promozione di iniziative per la rinascita del Teatro Sannazaro
Un concerto si svolge per sostenere e promuovere progetti dedicati alla rinascita del Teatro Sannazaro. L’evento è stato organizzato per coinvolgere la comunità e informarla sulle iniziative in corso. Tra gli obiettivi principali c’è quello di attirare l’attenzione pubblica sulla situazione del teatro e di incoraggiare la partecipazione di cittadini e appassionati. La serata rappresenta un momento di ascolto e di confronto tra gli organizzatori e il pubblico presente.
Il programma, che accosta tre dei più celebri autori napoletani del Settecento a Mozart, sarà diretto dal Maestro Giulio Prandi e sarà così articolato: – Nicola Antonio Zingarelli – Sinfonia n. 5 in Sol minore – Niccolò Jommelli – The Periodical Overture in 8 parts, n. 14 – Giovanni Paisiello – Sinfonia funebre per la morte del pontefice Pio VI – Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia n. 38 in Re maggiore “Praga” Il concerto si terrà il giorno 9 maggio alle ore 20:00 I biglietti avranno un prezzo simbolico di 20,00 euro per la Platea e 10,00 euro per i PalchiBalconata To be updated with all the latest news, offers and special announcements. Stasera in tv mercoledì 26 febbraio: Mrs.🔗 Leggi su 2anews.it
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