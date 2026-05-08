Concerto a sostegno e promozione di iniziative per la rinascita del Teatro Sannazaro

Un concerto si svolge per sostenere e promuovere progetti dedicati alla rinascita del Teatro Sannazaro. L’evento è stato organizzato per coinvolgere la comunità e informarla sulle iniziative in corso. Tra gli obiettivi principali c’è quello di attirare l’attenzione pubblica sulla situazione del teatro e di incoraggiare la partecipazione di cittadini e appassionati. La serata rappresenta un momento di ascolto e di confronto tra gli organizzatori e il pubblico presente.

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Il programma, che accosta tre dei più celebri autori napoletani del Settecento a Mozart, sarà diretto dal Maestro Giulio Prandi e sarà così articolato: – Nicola Antonio Zingarelli – Sinfonia n. 5 in Sol minore – Niccolò Jommelli – The Periodical Overture in 8 parts, n. 14 – Giovanni Paisiello – Sinfonia funebre per la morte del pontefice Pio VI – Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia n. 38 in Re maggiore “Praga” Il concerto si terrà il giorno 9 maggio alle ore 20:00 I biglietti avranno un prezzo simbolico di 20,00 euro per la Platea e 10,00 euro per i PalchiBalconata To be updated with all the latest news, offers and special announcements. Stasera in tv mercoledì 26 febbraio: Mrs.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Concerto a sostegno e promozione di iniziative per la rinascita del Teatro Sannazaro Notizie correlate Teatro Sannazaro: 6 Nazionali in corsa per la rinascita dopo il rogo.Il Teatro Sannazaro rinasce dalla solidarietà: sei nazionali si uniscono per Napoli Un incendio ha gravemente danneggiato il Teatro Sannazaro di... Teatro Sannazaro di Napoli distrutto da un incendio: appello anche al Petruzzelli per aiutare la rinascita Archeoclub d'ItaliaAndrea Costantino, responsabile di AncheCinema, nell'immediatezza dell'incendio di Napoli ha detto che il pensiero era andato subito a quello del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: San Carlo, concerto per il Teatro Sannazaro; Teatro Sannazaro, il 9 maggio al San Carlo il concerto per la ricostruzione; Il 9 maggio concerto di beneficenza al Teatro San Carlo per finanziare il Teatro Sannazaro; Sabato al San Carlo il concerto Per il Sannazaro. Teatro San Carlo, concerto per il Sannazaro il 9 maggio. Info e programmaIl 9 maggio al Teatro San Carlo concerto per il Sannazaro: programma, orchestra e come partecipare all’evento benefico. napolike.it Il 9 maggio concerto di beneficenza al Teatro San Carlo per finanziare il Teatro SannazaroUn concerto di beneficenza per finanziare la ricostruzione della bomboniera di Chiaia: al Teatro San Carlo dirige il maestro Giulio Prandi ... fanpage.it Il Teatro di San Carlo per il Teatro Sannazaro Sabato 9 maggio h. 20:00 un appuntamento speciale con il concerto “Per il Sannazaro”, promosso con il patrocinio del Ministero della Cultura, per contribuire alla rinascita di uno dei luoghi più amati del teatro nap - facebook.com facebook