Teatro Sannazaro di Napoli distrutto da un incendio | appello anche al Petruzzelli per aiutare la rinascita Archeoclub d' Italia

Il Teatro Sannazaro di Napoli è stato distrutto da un incendio, e Andrea Costantino di AncheCinema ha subito pensato al rogo del Petruzzelli di Bari, avvenuto 35 anni fa. Il fuoco ha causato danni ingenti alla struttura, lasciando senza teatro molte compagnie e artisti locali. Costantino ha fatto un appello affinché anche il Teatro Petruzzelli possa offrire supporto per la ricostruzione. Un primo aiuto concreto potrebbe arrivare con la donazione di materiali o tecnici specializzati.

Andrea Costantino, responsabile di AncheCinema, nell'immediatezza dell'incendio di Napoli ha detto che il pensiero era andato subito a quello del teatro Petruzzelli di Bari trentacinque anni fa. Chissà in quanti, come l'operatore culturale barese, hanno avuto questo pensiero. Non in pochi, c'è da supporre. —– Di seguito un comunicato diffuso da Archeoclub d'Italia: Pochi minuti fa l'appello del Presidente Nazionale di Archeoclub d'Italia, Rosario Santanastasio, recatosi in visita al Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto da un incendio. Il Presidente ha rivolto un appello alla Società Sportiva Calcio Napoli a devolvere parte degli incassi alla ricostruzione del Teatro, lanciando anche l'idea di una partita del Cuore a Napoli che veda in campo la squadra del Napoli, gli artisti, la Nazionale Cantanti, gli attori e di eventi musicali, includendo il San Carlo di Napoli, a sostegno della rinascita del Sannazaro. Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: si indaga per incendio colposo. I vigili: «Tutto distrutto». Residenti evacuatiUn incendio ha devastato il teatro Sannazaro di Napoli, spinto da un possibile errore umano, secondo le prime ipotesi degli inquirenti. Teatro Sannazaro distrutto da un incendio a Napoli: la storia del centro di produzione teatraleUn incendio ha devastato il teatro Sannazaro di Napoli, danneggiando gravemente il famoso centro di produzione teatrale situato in via Chiaia. Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Incendio nel cuore di Napoli: in fiamme il teatro Sannazaro. Il rogo è scoppiato nella notte a Via Chiaia. Tra i palazzi residenziali della zona, il fuoco ha avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. I vigili del fuoco sono al lavoro dall'alba per domare l'in. Napoli, il teatro Sannazaro distrutto da un incendio, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa ConteSpaventoso incendio nella notte a via Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. In fiamme è andato il Teatro Sannazaro. Incendio al teatro Sannazaro, indagini in corso: ora si punta alla ricostruzioneDi primo mattino, il fumo si respira già da piazza Trieste e Trento o da corso Vittorio Emanuele. Brucia il Sannazaro ed è come se bruciasse tutta Napoli. Questo è ciò che resta del teatro Sannazaro. Quasi 180 anni di storia ridotti in fumo ferraglia e cenere. Quando un teatro si ferma non è come una panineria o come uno di quei cazzo di ristorantini che spopolano nei vicoletti che fanno cibo di merda. Napoli. Distrutto dalle fiamme il teatro Sannazaro Ipotesi cortocircuito Eretto nel 1847, era stato riportato in auge negli anni Settanta, grazie soprattutto all'impegno dell'attrice napoletana Luisa Conte Risorgerà, secondo l'impegno del governo, come era e dov'era.