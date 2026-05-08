Il centrosinistra propone di organizzare a Milano una Conferenza internazionale dei sindaci dedicata alla pace, invitando il sindaco a collaborare nell’organizzazione. La proposta nasce dopo la sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, puntando a spostare l’attenzione su un evento che coinvolga amministratori di diverse città. La conferenza mira a creare uno spazio di confronto e dialogo tra i rappresentanti comunali su tematiche legate alla pace.

Andare oltre la polemica sulla sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv e organizzare una Conferenza internazionale dei sindaci per la pace. L’idea della conferenza è contenuta in ordine del giorno presentato dalla maggioranza di centrosinistra in Consiglio comunale e indirizzata all’attenzione del sindaco Giuseppe Sala in vista della verifica con Pd, Verdi, Civici e Riformisti fissata il 15 maggio. Il documento, che vede come prima firmatataria la capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni, invita il primo cittadino e la Giunta di Palazzo Marino ad "avviare con urgenza e di concerto con le istituzioni pertinenti le procedure per la promozione e l’organizzazione" del summit internazionale dei primi cittadini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comune, l’idea del centrosinistra: "Conferenza dalla pace a Milano. Il sindaco ci aiuti ad organizzarla"

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