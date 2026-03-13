Nella classifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf si posiziona al secondo posto con il brano “Tu mi piaci tanto”, superando Sal Da Vinci. Samurai Jay mantiene la prima posizione con “Ossessione”, che si conferma il singolo più ascoltato e venduto in quel periodo. La classifica riflette le preferenze degli ascoltatori e dei consumatori di musica nel corso di quella settimana.

La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 6 al 12 marzo 2026 premia ancora una volta Samurai Jay, alla #1 dei singoli con Ossessione. Ad impensierirlo ci pensa Sayf, che avanza in seconda posizione con Tu mi piaci tanto, sorpassando il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci con Per sempre sì. Negli album, invece, va subito in vetta Kiss All The Time. Disco, Occasionally di Harry Styles. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Samurai Jay – Ossessione. Sayf – Tu mi piaci tanto. Sal Da Vinci – Per sempre sì. Ditonellapiaga – Che fastidio!. Fulminacci – Stupida sfortuna. LDA & Aka 7even – Poesie clandestine. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay

Articoli correlati

Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da VinciClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la...

Sanremo 2026, Sayf chi è: in gara con il brano ‘Tu mi piaci tanto’(Adnkronos) – Sayf è uno dei 30 concorrenti Big in gara al Festival di Sanremo 2026 e questa sera, giovedì 26 febbraio, torna sul palco dell'Ariston...

Approfondimenti e contenuti su Classifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026...

Temi più discussi: Sanremo 2026 in classifica: più ascoltati, più trasmessi e più spinti dai media; Sal Da Vinci non è il più ascoltato: chi vince davvero negli ascolti una settimana dopo Sanremo; Sanremo Top, le pagelle: Carlo Conti dimentica le pressioni (6), Sal Da Vinci 'innamorato' (8), ma la prima serata è sprecata (4); Sanremo Top su Rai1, la classifica delle canzoni di Sanremo 2026: cosa è successo nella prima puntata.

Classifica FIMI dopo Sanremo 2026: dominano Masini-Fedez e Ditonellapiaga, Patty Pravo resta fuori dalla top 100Le canzoni di Sanremo 2026 conquistano la classifica FIMI dei singoli più venduti e ascoltati: in testa Masini e Fedez, seguono Ditonellapiaga e Sayf. gay.it

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026, la classifica finale. Arisa fuori dal podioSal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. Tutta la classifica e i premi della finale. napolike.it

Sal Da Vinci sbarca all'Eurovision, la presentazione ai fan austriaci. Ma quanto è favorito per i bookmaker - Il video x.com

Per giorni sono rimbalzate voci sul possibile utilizzo di “Per sempre sì”, la canzone vincitrice di Sanremo, come colonna sonora della campagna a favore del referendum sulla Giustizia. Alla fine, il brano di Sal Da Vinci è risuonato come jingle per scandire gli in - facebook.com facebook