Cittadinanza jure sanguinis il 2026 decide il futuro di milioni di discendenti e tra Corte Costituzionale e Cassazione l’Italia si gioca una risorsa economica strategica
Nel 2026, la decisione sulla cittadinanza jure sanguinis cambierà il destino di milioni di italiani nel mondo. La Corte Costituzionale e la Cassazione si preparano a pronunciarsi su questioni cruciali che riguardano il diritto di ottenere la cittadinanza per discendenza. Due udienze decisive si terranno a breve, portando alla luce possibili modifiche alle leggi attuali. Questa vicenda interessa direttamente molte famiglie e potrebbe influenzare anche l’economia nazionale, considerando il numero di beneficiari coinvolti. Il futuro della cittadinanza italiana si definisce in questi mesi.
Il 2026 si annuncia come un passaggio determinante per la cittadinanza italiana per discendenza. Due udienze ravvicinate, davanti alla Corte Costituzionale e alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, definiranno l’assetto giuridico di un istituto che coinvolge milioni di discendenti di emigrati italiani nel mondo e che produce effetti rilevanti per l’economia nazionale. L’11 marzo 2026 la Corte Costituzionale sarà chiamata a esaminare la legittimità della Legge n. 742025, di conversione del Decreto-Legge n. 362025, noto come “decreto Tajani”, che ha introdotto un limite generazionale al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, restringendo il diritto ai discendenti entro la seconda generazione dall’avo nato in Italia e prevedendo un’applicazione retroattiva.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
