Cinema | due David di Donatello al film prodotto dalla piacentina Benedetta Scagnelli

C’è anche Piacenza sul palcoscenico dei premi dell’Accademia del cinema italiano. A portare a casa due David di Donatello “Gioia mia”, il lungometraggio della casa di produzione indipendente Yagi Medi – sede a Roma – fondata dalla piacentina Benedetta Scagnelli con Alessio Pasqua. Cinque le.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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