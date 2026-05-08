Ciliegi Rapinese sulla bocciatura al Tar | In compenso abbiamo vinto sei cause contro i commercianti di viale Geno

Il sindaco di Como ha commentato la bocciatura al Tar riguardo i lavori sui ciliegi di via XX Settembre, affermando che, almeno fino a questo momento, il Comune non ha sostenuto costi legali. In risposta alle accuse del Comitato “Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre” sui costi delle cause, il primo cittadino ha inoltre riferito che l’amministrazione ha vinto sei cause contro commercianti di viale Geno.

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Dopo le accuse del Comitato “Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre” sui costi delle cause legali legate alla vicenda degli alberi di via XX, il sindaco di Como Alessandro Rapinese replica a QuiComo sostenendo che il Comune, almeno per ora, non avrebbe subito alcun danno economico dai.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Viale Geno: il Tar ha detto no, ma Rapinese blocca i lavoriLa polemica sul viale Geno a Como esplode domenica 8 marzo 2026, con il Partito Democratico che accusa direttamente il sindaco Alessandro Rapinese di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ciliegi, Rapinese sulla bocciatura al Tar: In compenso abbiamo vinto sei cause contro i commercianti di viale Geno; Ciliegi di via XX Settembre, il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune sulla sospensiva. Ciliegi, Rapinese sulla bocciatura al Tar: In compenso abbiamo vinto sei cause contro i commercianti di viale GenoRapinese ricorda anzitutto che ad oggi le cause relative ai ciliegi sono due e sono strettamente connesse, spiegando che una è stata proposta dal Comitato contro il taglio degli alberi disposto dal ... quicomo.it