Ciliegi di ia XX Settembre il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune sulla sospensiva

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso cautelare presentato dal Comune riguardo alla sospensione dell’abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre. La decisione riguarda solo la sospensiva, mentre il merito della questione sarà discusso il 19 giugno. Il Comitato cittadino ha commentato la vicenda, che dura ormai da cinque mesi, sottolineando l’attuale fase di nuovo passaggio nel procedimento.

Ciliegi di via XX, il Consiglio di Stato respinge il ricorso cautelare del Comune: il merito si discuterà il 19 giugnosottotitolo: Dopo la nuova decisione sul caso degli alberi di via XX Settembre interviene il Comitato cittadino: “Vicenda che dura da cinque mesi”: Nuovo passaggio.🔗 Leggi su Quicomo.it

Notizie correlate

Ciliegi di via XX Settembre e verde, Pd all’attacco: “Assessore da sfiduciare”Como – Il Partito democratico ha annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia all’assessore al Verde, parchi e giardini, Chiara Bodero...

Leggi anche: Dimensionamento scolastico, il Consiglio di Stato boccia il ricorso presentato dalla Regione Umbria

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Como, bocciata la sfiducia all'assessore del sindaco Rapinese: 11 favorevoli e 18 contrari. (E prima l'intervento a sorpresa di Anzaldo); Sfiducia bocciata in consiglio: l’assessore Bodero Maccabeo resta al suo posto.

Como, i ciliegi di via XX Settembre sono salvi: la Soprintendenza blocca l’abbattimentoComo, 5 febbraio 2026 – Il valore storico, paesaggistico, identitario e relazionale dei ciliegi ornamentali della via, piantati per la prima volta nel 1947 come simbolo di rinascita nel dopoguerra e ... ilgiorno.it

Ciliegi di via XX Settembre, l’agronomo anti-abbattimento: Non sono un pericolo, la Soprintendenza li vincoliComo, 1 febbraio 2026 – Se i ciliegi di via XX Settembre non sono stati ancora abbattuti, il merito è anche e soprattutto della perizia firmata dall’agronomo varesino Daniele Zanzi, esperto di fama ... ilgiorno.it

Dal 1° giugno tornano le attività di ginnastica funzionale e pilates al Parco Europa “Camminate tra i ciliegi e altro movimento” ha raggiunto quota 2.200 partecipanti ll progetto di comunità “Camminate tra i ciliegi e altro movimento” è ormai un percorso c - facebook.com facebook