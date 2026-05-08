Ciclismo | alla Vuelta Monica Trinca Colonel punta il podio

Nella sesta tappa della Vuelta femminile, la Gijòn-Las Praeres, Monica Trinca Colonel ha disputato una grande gara nel pomeriggio di oggi, nonostante la pioggia battente. La corsa si è svolta su un percorso impegnativo, con la ciclista che ha mostrato determinazione e resistenza lungo tutto il tracciato. La tappa si è conclusa con la sua presenza tra le protagoniste della classifica.

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Grande prova di Monica Trinca Colonel nella sesta tappa della Vuelta femenina, la Gijòn-Las Praeres, andata in scena nel pomeriggio di oggi, sotto una pioggia battente.Dopo la paura di ieri, con la caduta che l'aveva coinvolta, la ciclista valtellinese della Liv AlUla Jayco è stata tra le.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclismo: alla Vuelta per Monica Trinca Colonel sfuma il podioDopo la penultima tappa della Vuelta femminile, Monica Trinca Colonel, forte ciclista valtellinese in forza alla Liv Alula Jayco, era quarta nella... Argomenti più discussi: Ciclismo: alla Vuelta femminile Monica Trinca Colonel coinvolta in una caduta; Ciclismo: alla Vuelta per Monica Trinca Colonel sfuma il podio; Vuelta Femenina: Van der Breggen vince a Les Praeres, splendida Monica Trinca Colonel è quinta; VUELTA FEMENINA. RUEGG DOMINA LO SPRINT DI SALVATERRA, 8^ TRINCA COLONEL. [SWL 2026] Stage Winners League – La Vuelta Femenina 2026 - /r/peloton lega di fantasia - Reddit reddit