La Procura di Pavia ha notificato a un uomo l’avviso di chiusura delle indagini. L’indagine riguarda una vicenda giudiziaria ancora senza dettagli pubblici specifici. La comunicazione è stata inviata a seguito di un’attività investigativa condotta nelle ultime settimane. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sui contenuti o sui soggetti coinvolti.

di Gabriele Moroni e Stefano Zanette GARLASCO (Pavia) L’attesa è finita. La Procura di Pavia ha inviato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura delle indagini. Il 38enne è indagato per omicidio volontario aggravato "in quanto cagionava la morte" di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Il capo d’accusa è quello già riportato nella convocazione per l’interrogatorio di mercoledì, quando l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma i pm gli hanno snocciolato per quasi quattro ore quanto raccolto contro di lui. Tutti gli "elementi di prova" che ora sono depositati a disposizione della difesa, che ha 20 giorni di tempo per...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Garlasco, chiuse le indagini su Sempio: “Ha ucciso lui Chiara Poggi”

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