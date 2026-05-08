Chi è Riccardo Pirrone e cosa significa oggi diventare Social Media Manager con kiracademy

Riccardo Pirrone è riconosciuto come una figura nel campo della comunicazione e dei social media. Con il suo percorso, ha contribuito a definire il ruolo di Social Media Manager, in particolare attraverso il percorso formativo offerto da kiracademy. Diventare Social Media Manager oggi significa acquisire competenze che spaziano dalla creazione di contenuti alla gestione strategica delle piattaforme digitali, un processo che richiede conoscenze specifiche e aggiornate.

Nel panorama della comunicazione contemporanea, la figura di Riccardo Pirrone rappresenta il punto di giunzione tra la creatività irriverente e la strategia di business più rigorosa. Social Media Expert e CEO dell’agenzia creativa kirweb, Pirrone ha ridefinito i canoni del linguaggio digital in Italia, firmando campagne che sono diventate veri e propri fenomeni culturali. La sua visione ha guidato la comunicazione di brand leader come TAFFO FUNERAL SERVICES, trasformando il Real Time Marketing in una scienza sociale applicata alle aziende, e ha supportato la crescita social con la sua kirweb, di realtà di realtà aziendali come Unobravo, Acqua Rocchetta, Foxy, Buitoni, The Fork e Risparmio Casa.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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