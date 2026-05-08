Laura Pertici è la moglie di Gabriele Corsi e sono insieme da oltre vent’anni. La coppia ha costruito una relazione stabile nel corso degli anni. Pertici ha recentemente dichiarato che senza di lei si sentirebbe perso. La loro storia dura da molto tempo e si mantiene forte nel tempo. Non ci sono altre informazioni sulla loro vita privata o sui dettagli della relazione.

La storia d’amore tra Laura Pertici e Gabriele Corsi ha inizio più di 20 anni fa, e da allora, il loro legame si è solo rafforzato. Gabriele ha sempre trovato in Laura non solo una moglie ma una vera compagna di vita. “La prima volta che l’ho vista facevo uno spettacolo sui cartoni animati, con il Trio Medusa. Io ero uno dei personaggi di Occhi di gatto e indossavo una tutina gialla attillatissima. L’ho corteggiata, ma non pensavo di interessarle. Invece, alla fine mi ha confessato di aver pensato che un tipo così non l’avrebbe più trovato”, ha raccontato Corsi in un’intervista a Confidenze. “ Senza mia moglie io precipito – ha detto -.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Gabriele Corsi, Laura Pertici: “Senza di lei io precipito”

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