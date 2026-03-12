Chi è Maria Laura la moglie di Guido Meda | Con lei ho usato l’ironia non certo la bellezza

Maria Laura, moglie di Guido Meda, è una donna che si mantiene lontana dal mondo dello spettacolo. È madre di tre figli: Ludovica, Vittoria e Filippo. Guido Meda ha dichiarato di aver usato l’ironia con lei, ma ha precisato di non aver mai puntato sulla bellezza. La coppia vive una vita privata lontano dai riflettori.

La moglie di Guido Meda è Maria Laura, donna lontana dal mondo dello spettacolo che l’ha reso padre di tre figli Ludovica, Vittoria e Filippo. Stasera la voce della MotoGp sarà tra gli inviati di Pechino Express, adventure-game condotto da Costantino Della Gherardesca, al via da stasera su Sky Uno. Milanese, nato nel 1966, Guido inizia appena ventenne il suo percorso nel mondo del giornalismo, lavorando con Il Giornale e successivamente entrando alla fine degli anni Ottanta nella redazione sportiva del gruppo Mediaset curando la programmazione di TeleCapodistria. Meda ha seguito tredici edizioni della Coppa Del Mondo di Sci Alpino, tre Campionati Mondiali e tre Olimpiadi Invernali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

