Chi è Giulio Pellizzari la speranza che nel Giro d'Italia 2026 può spezzare la maledizione azzurra

A 22 anni, Giulio Pellizzari si prepara per il Giro d’Italia 2026 con l’obiettivo di arrivare tra i primi. Nonostante le difficoltà nel superare i favoriti, il giovane ciclista si allena per competere ad alti livelli. La sua presenza nel circuito professionistico ha suscitato interesse tra gli appassionati, che sperano possa rappresentare una novità per la corsa italiana. La sua partecipazione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

A 22 anni Giulio Pellizzari può pensare al podio del Giro d'Italia. Battere Vingegaard sembra impossibile, ma sulla strada tutto può succedere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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