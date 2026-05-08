Che cos’è la stagflazione

La stagflazione è un fenomeno economico che combina stagnazione economica e inflazione elevata. Si verifica quando l’economia cresce lentamente o si ferma, mentre i prezzi dei beni e dei servizi continuano ad aumentare. La situazione può essere causata da vari fattori, tra cui crisi internazionali o politiche monetarie. Attualmente, si discute se questo fenomeno stia tornando a causa di tensioni legate a conflitti o crisi globali.

È probabilmente una parola che impareremo, e si discute se stia tornando per via della guerra in Medio Oriente e della conseguente crisi energetica Dall’inizio della crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente si parla del possibile ritorno della stagflazione. Se ne parla per gli Stati Uniti, ma con molta più insistenza per l’economia europea, che è relativamente più esposta agli effetti della crisi. C’è comunque molto dibattito sul fatto che la stagflazione colpirà l’Europa oppure no: al momento è soltanto un rischio. Stagflazione è la combinazione delle parole “stagnazione” e “inflazione”: indica una condizione economica in cui convivono allo stesso tempo un’economia stagnante ed elevata inflazione, cioè un significativo aumento dei prezzi.🔗 Leggi su Ilpost.it

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