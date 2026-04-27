Tragedia in ospedale | 34enne partorisce con cesareo d’urgenza il bimbo nasce morto Aperta un’inchiesta

Una donna di 34 anni ha accusato dolori intensi all'addome ed è stata dimessa dall'ospedale. Il giorno successivo è tornata in cura e si è deciso di eseguire un cesareo urgente alla 33esima settimana di gravidanza. Il neonato è nato senza vita. La vicenda ha portato all'apertura di un'inchiesta per chiarire quanto accaduto.

Va in ospedale con dolori lancinanti all'addome, viene dimessa poche ore dopo, ritorna il giorno seguente, viene ricoverata e con un cesareo d'urgenza viene fatto nascere il suo bambino alla 33esima settimana, purtroppo morto. E' il calvario che si trovato a vivere una 34enne di Casal di Principe.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Tragedia al Santobono: è morto il bimbo di un anno ricoverato d'urgenza in ospedaleÈ deceduto il bimbo di un anno di Montesarchio (provincia di Benevento) trasportato d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli in condizioni già... Donna di 30 muore mentre partorisce in ospedale a Pinerola: aperta inchiesta, il neonato è salvoUna donna di 30 anni è morta durante il parto all’ospedale Agnelli di Pinerolo per una complicanza clinica improvvisa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio ad Ascoli: lite finisce a coltellate, muore 34enne; Omicidio ad Ascoli: 34enne accoltellato durante una lite, fermato un 54enne; Ascoli, lite finisce in tragedia a Borgo Solestà: 34enne ucciso con una coltellata; La lite in casa, poi la tragedia: Niko Tacconi ucciso a 34 anni dall'amico con una coltellata. Fermato l'ascolano Emanuele Bellini. Ascoli Piceno, un diverbio finisce in tragedia nel quartiere di Borgo Solestà: 34enne accoltellato a morte. Un fermo dei CarabinieriUn dramma ha profondamente scosso la città di Ascoli Piceno, poco prima dell'orario di cena. Un acceso diverbio avvenuto nel quartiere di Borgo Solestà, tra un uomo di 54 anni e un 34enne, è finito in ... picenotime.it UCCISO COLTELLATE Lite in casa finisce in tragedia: 34enne ucciso a coltellate, arrestato 54enneLa vittima è Niko Tacconi, 34 anni, barbiere e parrucchiere molto conosciuto in città, rimasto ucciso da una coltellata all’addome ... statoquotidiano.it Liratv. . Tragedia sulla Cilentana: investita mortalmente una donna "Investimento mortale sulla Cilentana, vittima una 46enne georgiana. Inutili i soccorsi, la donna é morta sul colpo" Continua a leggere sul nostro sito! #carabinieri #cilentana #indagini # - facebook.com facebook Unica sopravvissuta di una tragedia familiare, la bambina di sei anni precipitata dal balcone assieme ai due fratellini e alla mamma che si era lanciata in un drammatico gesto volontario a Catanzaro, è stata estubata e non è più sedata. La piccola è attualment x.com