La procura generale ha annunciato che, sulla base dei primi accertamenti condotti in Uruguay e in Spagna, non ci sono ancora elementi sufficienti per modificare il parere negativo sulla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti. Le verifiche in corso non hanno prodotto novità che possano influenzare la decisione finale. Per ora, quindi, la posizione rimane quella iniziale, senza variazioni rispetto alle valutazioni precedenti.

L’esito dei primi accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, non ha portato a elementi nuovi tali da ribaltare il quadro e dare parere negativo alla grazia a Nicole Minetti. È il punto, ancora interlocutorio, al quale è arrivata la Procura generale di Milano dopo le verifiche dell’Interpol nell’istruttoria supplementare richiesta dal ministero della Giustizia, su input del Quirinale, in seguito alle notizie raccolte da Il Fatto Quotidiano. Le verifiche, viene sottolineato, stanno tuttavia proseguendo e i magistrati milanesi attendono ancora degli approfondimenti per i prossimi giorni. Gli accertamenti ruotano sostanzialmente intorno a denunce o informative di polizia riguardanti lo stile di vita dell’ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, genitori adottivi di un bambino nato in Uruguay.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Nicole Minetti, la procura generale: “Per ora non ci sono elementi per cambiare il parere”

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