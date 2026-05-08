Caso Lazzeri-Cavazzi Fratelli d’Italia chiede le dimissioni del sindaco di Bormio
Fratelli d’Italia ha richiesto ufficialmente le dimissioni del sindaco di Bormio, in seguito alle accuse rivolte pubblicamente nei confronti della prima cittadina. Le contestazioni riguardano un presunto episodio avvenuto il 24 aprile nel centro del paese. La richiesta di dimissioni è stata presentata come risposta alle accuse fatte pubblicamente contro il sindaco. La vicenda ha attirato l’attenzione della politica locale e dei media.
Dopo le accuse pubbliche rivolte al sindaco di Bormio Silvia Cavazzi per il presunto episodio avvenuto il 24 aprile nel centro del paese, Fratelli d’Italia passa all’attacco politico e chiede formalmente le dimissioni del primo cittadino.La richiesta è contenuta in una lettera aperta firmata da.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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