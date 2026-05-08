Caso Lazzeri-Cavazzi Fratelli d’Italia chiede le dimissioni del sindaco di Bormio

Fratelli d’Italia ha richiesto ufficialmente le dimissioni del sindaco di Bormio, in seguito alle accuse rivolte pubblicamente nei confronti della prima cittadina. Le contestazioni riguardano un presunto episodio avvenuto il 24 aprile nel centro del paese. La richiesta di dimissioni è stata presentata come risposta alle accuse fatte pubblicamente contro il sindaco. La vicenda ha attirato l’attenzione della politica locale e dei media.

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Dopo le accuse pubbliche rivolte al sindaco di Bormio Silvia Cavazzi per il presunto episodio avvenuto il 24 aprile nel centro del paese, Fratelli d’Italia passa all’attacco politico e chiede formalmente le dimissioni del primo cittadino.La richiesta è contenuta in una lettera aperta firmata da.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bormio, FdI chiede le dimissioni della sindaca: caso Lazzeri? Domande chiave Cosa è successo realmente tra la sindaca e il vice coordinatore? Perché il progetto della tangenzialina ha scatenato lo scontro... Argomenti più discussi: Caso Lazzeri-Cavazzi, Fratelli d’Italia chiede le dimissioni del sindaco di Bormio; Bormio: s’infiamma il dibattito sulla tangenzialina dell’Alute; Caso Lazzeri, lettera aperta di Fratelli d’Italia al sindaco di Bormio: ‘Chiediamo le dimissioni’; I meloniani al sindaco: Si dimetta.