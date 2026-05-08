Caro energia la Regione vara un piano da 15 milioni per caro carburanti e fotovoltaico

La Regione ha annunciato un investimento di 15 milioni di euro destinato a sostenere le imprese colpite dall'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia elettrica. La strategia prevede interventi specifici sul fronte dei carburanti e dello sviluppo di impianti fotovoltaici. La misura mira a ridurre gli effetti dell'incremento dei costi energetici sulle attività economiche locali, con risorse che saranno indirizzate a supportare le aziende più esposte a questa situazione.

L'amministrazione regionale si attiva con una strategia mirata per contrastare l'impennata dei costi energetici che sta gravando sul tessuto produttivo. Su proposta dell'assessore alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, la giunta ha approvato due emendamenti chiave che sbloccano.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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