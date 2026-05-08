Un messaggio rivolto a Santa Lucia chiede un altro Sandro Tonali, evocando ricordi che tornano a galla nei momenti più difficili. Si tratta di sentimenti che, senza volerlo, aiutano a lasciarsi alle spalle il passato e a prepararsi per il futuro. La richiesta mette in evidenza come certi ricordi siano strettamente legati alle emozioni e alle sfide personali di chi li vive.

Ci sono ricordi che riaffiorano proprio quando fa più male, inconsapevoli (loro, o forse noi) di quanto quel dolore sia in realtà necessario per chiudere i conti col passato ma anche a dettare la linea per un futuro all’altezza. Quantomeno nelle speranze. Sandro Tonali compie oggi 26 anni e nel prossimo giugno saranno già tre quelli da ex giocatore rossonero. Sandro lontano dal Milan e non il contrario: non potrebbe essere altrimenti per un ragazzo che ha sempre rivendicato con orgoglio il suo tifo e che nelle stagioni milaniste ha sempre dato tutto. Una storia, quella di Tonali al Milan, dipinta da tutti nel 2020 come il ritorno del figliol prodigo e bruscamente interrotta per le logiche di business tanto care a questa proprietà.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Cara Santa Lucia, dacci se puoi un altro Sandro Tonali

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