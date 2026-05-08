Capodarco annullata l’inibizione al presidente | errore di identità

A Capodarco, l’inibizione nei confronti del presidente è stata annullata a causa di un errore di identità. Restano da chiarire le modalità con cui il presidente ha dimostrato di essere assente durante il periodo di sospensione. Inoltre, sono ancora irrisolti i dubbi sulla responsabilità degli insulti sessisti rivolti durante la partita, con le autorità che cercano di individuare chi si trovi realmente dietro a quegli atti.

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? Domande chiave Come ha fatto il presidente a dimostrare la sua assenza?. Chi è il vero responsabile degli insulti sessisti durante la gara?. Perché la società deve pagare la multa nonostante l'errore d'identità?. Cosa contengono i video che la federazione non può utilizzare?.? In Breve L'arbitro Alice Gagliardi ha ammesso l'errore dopo aver visionato le foto del 21 gennaio.. Il presidente Rogante era a casa per l'assistenza al padre prima del decesso.. La società Capodarco deve pagare una multa di 500 euro nonostante l'errore d'identità.. L'avvocato Massimiliano Bossio ha trasmesso la relazione conclusiva dell'ufficio il 13 aprile 2026.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capodarco, annullata l’inibizione al presidente: errore di identità ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Verstappen: vittoria al Nürburgring annullata da un erroreMax Verstappen ha ottenuto la vittoria alla Quattro Ore del Nürburgring, ma la sua squadra è stata successivamente squalificata dai commissari. Confermata inibizione di 13 mesi per Zappi, decade da presidente AssoarbitriIl Collegio di garanzia dello Sport ha respinto il ricorso ROMA - Il Collegio di garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dal...