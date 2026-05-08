Calcio femminile | la Juve vuole la sicurezza della Champions nel penultimo turno di Serie A Ultima chiamata per il Genoa
Nel penultimo turno di Serie A femminile, la Juventus cerca di assicurarsi la qualificazione alla Champions League, mentre il Genoa si prepara all’ultima sfida della stagione. La partita tra le due squadre promette di essere decisiva, con le torinesi che mirano a consolidare la propria posizione in classifica. La giornata si preannuncia ricca di tensione e attesa, considerando le implicazioni per le squadre coinvolte e i loro obiettivi stagionali.
Un penultimo atto dai contorni infuocati. Non mancheranno gli spunti d’interesse in vista del fine settimana dedicato alla Serie A 2025-2026 di calcio femminile, massimo Campionato pronto a vivere la sua ventunesima giornata nonostante la vittoria dello scudetto già conquistata aritmeticamente dalla Roma. Diamo un veloce sguardo alla classifica. Al momento le capitoline viaggiano ovviamente in solitaria con 49 punti, mentre l’Inter, già certa del secondo posto, si trova al secondo posto con 43 punti. Al terzo c’è invece la Juventus, al momento con cinque timbri di distanza dalla Lazio. In coda a serio rischia è invece il Genoa, ultimo a quota 10, quattro lunghezze meno rispetto alla penultima della classe Ternana.🔗 Leggi su Oasport.it
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