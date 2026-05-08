Bzikebi all’Eurovision 2026 chi è il gruppo della Georgia

I Bzikebi, gruppo musicale proveniente dalla Georgia, sono stati confermati come rappresentanti del loro paese all’Eurovision 2026. La band, nota per il suo stile caratteristico e riconoscibile, si prepara a partecipare alla prossima edizione del festival musicale europeo. La loro presenza tra i partecipanti è stata annunciata ufficialmente, suscitando entusiasmo tra i fan e gli appassionati del concorso.

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I Bzikebi sono tornati. Un nome che stampa un gran sorriso sul volto degli appassionati veterani dell’Eurovision. In gara nella prima semifinale di martedì 12 maggio, cantando il brano On Replay. Una storia di quelle che piacciono al grande pubblico. Parliamo infatti di bambini-prodigio, che hanno alle spalle una vittoria ormai leggendaria. Il tutto seguito da un lungo silenzio, l’ingresso nella vita da adulti e poi? La reunion sul palco più colorato d’Europa. Chi sono i Bzikebi. Sono tre gli artisti georgiani che compongono questo gruppo. Parliamo di Giorgi Shiolashvili, Mariam Tatulashvili e Mariam Kikuashvili. Il loro nome potrebbe non dire molto ad alcuni ma chi conosce la loro storia ha già gli occhi a cuoricino.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bzikebi, all’Eurovision 2026, chi è il gruppo della Georgia Bzikebi - On Replay ( Reaction ) EUROVISION 2026 GEORGIA Notizie correlate Leggi anche: Akylas all’Eurovision 2026, chi è il cantante della Grecia Søren Torpegaard Lund all’Eurovision 2026, chi è il cantante della DanimarcaMentre l’Italia aspetta di fare il tifo per Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, non passa inosservato uno degli artisti più magnetici. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eurovision 2026: il testo di On Replay dei Bzikebi (Georgia); Georgia: Bzikebi- On Replay | Video musicale ufficiale - Eurovision - Play RSI; Eurovision 2026, guida e pagelle parte 2: Finlandia e Grecia puntano in alto, Francia in cerca della formula giusta; Eurovision 2026, via alle prove: il racconto della prima giornata. Eurovision 2026, tutto quello che c’è da sapere5 Paesi boicottano, l’Italia punta su Sal Da Vinci e i bookmaker premiano la Finlandia: storia, polemiche e protagonisti dell'Eurovision 2026 ... iconmagazine.it Eurovision Song Contest 2026, il programma completo: quando canta Sal Da Vinci e tutte le esibizioni delle semifinaliScopriamo quando canta Sal Da Vinci all’Eurovision 2026: il cantante italiano si esibisce nella prima semifinale del 12 maggio a Vienna con ... alfemminile.com Georgia 2025 vs 2026 - Which one is better 2025 - Mariam Shengelia - Freedom 2026 - Bzikebi - On Replay - facebook.com facebook