È andata in onda la prima puntata di una nuova serie che vede protagonista un commissario interpretato da Giorgio Marchesi, ispirato a un personaggio creato da Walter Veltroni. La serie, ambientata a Villa Borghese, introduce un protagonista che riesce a conquistare il pubblico, anche se la narrazione si conclude con un finale che lascia aperti alcuni punti critici. La trasmissione ha suscitato interesse tra gli spettatori.

Finalmente è arrivato in tv un nuovo commissario cui affezionarci. Si tratta di Giovanni Buonvino, nato dalla penna di Walter Veltroni, e con le sembianze di Giorgio Marchesi, protagonista della serie Buonvino – Misteri a Villa Borghese. Buonvino- Misteri a Villa Borghese, un successo di pubblico. Giorgio Marchesi ( leggi la nostra intervista ) ha saputo rendere magistralmente il commissario Buonvino, diverso da tutti quello che abbiamo visto sul piccolo schermo. È gentile, ha modi delicati ma fermi, è bravo ad ascoltare gli altri ma nelle indagini lascia spazio ai suoi collaboratori, soprattutto alla validissima Veronica Viganò, interpretata da Serena Iansiti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Buonvino convince tutti, anche se ha un “grave” difetto: come finisce la serie

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