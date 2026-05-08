Buon compleanno Europa | a Forlì un viaggio storico da Mazzini al Manifesto di Ventotene

A Forlì, lungo corso Garibaldi, si sta organizzando un evento che ripercorre le tappe storiche dell’Europa, partendo da figure come Mazzini fino ai manifesti di Ventotene. La manifestazione intende mettere in luce il legame tra passato e presente, coinvolgendo cittadini e appassionati di storia. La città si prepara ad accogliere iniziative e esposizioni dedicate alle origini e agli sviluppi del progetto europeo.

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Nel cuore di corso Garibaldi, dove la storia cittadina incontra il dibattito civile, Forlì si prepara a celebrare le radici e il futuro del Vecchio Continente. Sabato 9 maggio, alle 17,30, il Circolo Aurora (corso Garibaldi, 80) ospiterà l'incontro pubblico dal titolo: “Buon compleanno Europa.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Buon compleanno Quentin! I film di Tarantino dal peggiore al migliore Buon compleanno Sal da Vinci, Gianluca Grignani, Russell CroweBuon compleanno Ezio Greggio, Daniela Santanchè, Giancarlo Perna, Gualtiero Bassetti, Stefano de Luca, Francis Ford Coppola, Gerhard Schroeder,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Per un'Europa libera e unita: il 5 maggio a Carpi si parla del Manifesto di Ventotene con Piero Graglia. Da Fossoli a Ventotene: viaggio nella memoria alle radici dell'EuropaSocietà: Adulti e studenti parteciperanno ad un viaggio dal 14 al 17 maggio che attraverserà anche il Museo della Liberazione a Roma ... lapressa.it Europa. Dal Manifesto di Ventotene adesso ci vuole il Manifesto PacifistaSi è detto che l’Europa nasce recependo i contenuti del Manifesto di Ventotene, orientati a evitare futuri conflitti armati tra gli Stati e a favorire politiche amichevoli e di pace. Tuttavia a vedere ... ilfattoquotidiano.it