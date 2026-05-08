Bumpi il cucciolo di ippopotamo salvato dai ranger in Kenya accanto al cadavere della madre

Un cucciolo di ippopotamo di circa un mese è stato trovato vicino al corpo senza vita della madre nella zona dell'Oloiden Resort a Naivasha, in Kenya. I ranger locali hanno recuperato l'animale e lo stanno portando in un centro di recupero. La scoperta è avvenuta in un'area frequentata da turisti e operatori turistici. La situazione è ora sotto attenzione delle autorità competenti.

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Un cucciolo di ippopotamo di solo un mese di età è stato recuperato accanto al cadavere della madre nella zona dell'Oloiden Resort a Naivasha in Kenya. I ranger del Kenya Wildlife Service hanno condiviso sui social la sua storia: ora è accudito in un centro per la cura degli animali selvatici e quando sarà più grande verrà rilasciato in natura.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Yuki, il cucciolo salvato dai medici. “Aveva ingerito droga”Pistoia, 23 aprile 2026 – La storia di Yuki, cucciolo di golden retriever di cinque mesi, è la storia di un salvataggio. Il marito muore e lei dorme accanto al cadavere in decomposizione per tre settimane: “Non lasciava entrare nessuno”La donna è stata condannata a 14 mesi di reclusione da un tribunale britannico dopo che la signora delle pulizie ha deciso di chiamare la polizia... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bumpi, il cucciolo di ippopotamo salvato dai ranger in Kenya accanto al cadavere della madre; Spingeva disperatamente la madre morta in un lago: Bumpy, il cucciolo di ippopotamo salvato in Kenya; Era rimasto accanto alla madre morta in un lago: Bumpy, il cucciolo di ippopotamo salvato in Kenya; Bumpy salvato in Kenya: dal lago Oloiden alla cura dei keeper a Kaluku. Il dramma di Bumpy, ippopotamo neonato salvato in un lago: «Spingeva il corpo della madre morta»Un cucciolo di ippopotamo, trovato lo scorso fine settimana mentre spingeva disperatamente la madre morta in un lago in Kenya, è stato salvato e viene ora allevato in un orfanotrofio ... ilmattino.it Era rimasto accanto alla madre morta in un lago: Bumpy, il cucciolo di ippopotamo salvato in KenyaIl piccolo, rimasto orfano nel parco di Tsavo Est, è stato salvato dai ranger kenyani e affidato alle cure del Sheldrick Wildlife Trust ... msn.com