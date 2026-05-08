Bruno Bartoloni il generale viterbese al vertice interregionale della Guardia di finanza | FOTO e VIDEO

Un generale di corpo d’armata proveniente da Vetralla ha assunto il ruolo di vertice interregionale della Guardia di finanza per l’Italia centro-settentrionale, con sede a Firenze. La nomina avviene dopo che il precedente comandante è stato trasferito al comando dell’Italia nord-orientale. La sua nomina è stata ufficializzata attraverso comunicati ufficiali e foto ufficiali durante la cerimonia di insediamento.

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Bruno Bartoloni, un viterbese al vertice interregionale della Guardia di finanza. Il generale di corpo d'armata, originario di Vetralla, al Comando interregionale dell'Italia centro settentrionale a Firenze succede a Riccardo Rapanotti, ora al Comando interregionale dell'Italia nord orientale a.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Guardia di Finanza Firenze: Bruno Bartoloni nuovo comandante interregionaleFIRENZE – Cambio al vertice del comando interregionale dell’Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza: al generale Riccardo Rapanotti è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bruno Bartoloni, il generale viterbese al vertice interregionale della Guardia di finanza | FOTO e VIDEO; Il vetrallese Bruno Bartoloni comandante interregionale (Toscana, Emilia Romagna e Marche) della Guardia di Finanza; Guardia di Finanza Firenze: Bruno Bartoloni nuovo comandante interregionale; Cambio al vertice del Comando Interregionale della Guardia di Finanza. Il vetrallese Bruno Bartoloni al vertice interregionale della guardia di finanzaIl vetrallese Bruno Bartoloni al vertice interregionale della guardia di finanza. Firenze – Avvicendamento al comando Italia centro settentrionale - Cerimonia nella caserma Fontanelli con il comandant ... tusciaweb.eu Guardia di Finanza Firenze: Bruno Bartoloni nuovo comandante interregionaleCambio al vertice del comando interregionale dell’Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza: al generale Riccardo Rapanotti è subentrato il generale Bruno Bartoloni. La cerimonia si è svol ... firenzepost.it Bruno Bartoloni, il generale viterbese al vertice interregionale della Guardia di finanza | FOTO e VIDEO ift.tt/JNl1nf6 ift.tt/u8j6VYL x.com