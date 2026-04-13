Al via il 730 precompilato | date scadenze e verifiche La guida alla procedura

Dal 30 aprile è possibile consultare e compilare il modello 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in occasione della ripresa della campagna fiscale annuale. La procedura rimarrà aperta fino alle scadenze previste, e sono previste verifiche e controlli sui dati inseriti. Per i contribuenti, questa fase rappresenta un momento importante per gestire in autonomia la dichiarazione dei redditi.

Firenze, 13 aprile 2026 – Con l’avvio della campagna fiscale torna il 730 precompilato, disponibile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dal 15 maggio si può modificare o inviare, con scadenza al 30 settembre 2026. Si tratta di uno strumento utile, ma i dati vanno verificati per evitare errori su rimborsi, trattenute e detrazioni. Cosa bisogna controllare. Le prime verifiche riguardano i dati anagrafici, il sostituto d’imposta e la Certificazione unica. Chi nel 2025 ha cambiato lavoro, è andato in pensione o non ha più un sostituto per i conguagli deve prestare attenzione, perché un errore in questa fase può rallentare i rimborsi o creare problemi nelle trattenute.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via il 730 precompilato: date, scadenze e verifiche. La guida alla procedura 730 precompilato 2026: date, nuove detrazioni e scadenze IrpefL’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730 precompilato a partire dal 30 aprile 2026. Leggi anche: Modello 730 precompilato, via dal 30 aprile: scadenze, novità e guida completa