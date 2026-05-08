Borgo Stretto | intervento di manutenzione ai loggiati

Sono iniziati i lavori di manutenzione dei loggiati in Borgo Stretto, promossi dall’amministrazione comunale di Pisa. L’intervento riguarda la sistemazione di elementi strutturali e il miglioramento degli spazi pubblici nel centro cittadino. Le operazioni prevedono interventi di conservazione e restauro delle parti più deteriorate, con l’obiettivo di preservare le caratteristiche architettoniche dell’area. La durata dei lavori non è ancora stata comunicata.

Sono iniziati i lavori di manutenzione dei loggiati di Borgo Stretto. L’intervento è promosso dal Comune di Pisa e rientra nelle attività di manutenzione e riqualificazione degli spazi pubblici del centro cittadino.I lavori interesseranno i caratteristici loggiati posti sui due lati della.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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