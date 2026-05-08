Bimbimbici compie 25 anni | domenica torna la biciclettata dei bambini a Novara

Domenica 10 maggio torna a Novara "Bimbimbici", la tradizionale biciclettata dei bambini delle scuole primarie. L'iniziativa, organizzata da Comune e Fiab, compie quest'anno 25 anni. Il ritrovo è alle 8,30 nel parco dei bambini, da dove alle 9,30 partirà la biciclettata."Lo scorso anno - ha.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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