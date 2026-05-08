Bimba di 5 anni sopravvive all'incidente in cui muoiono i genitori in Colorado | resta per 24 ore tra le lamiere

Una bambina di cinque anni è sopravvissuta a un incidente in Colorado in cui sono deceduti i suoi genitori. La ragazza è rimasta per circa 24 ore intrappolata tra le lamiere dell’auto coinvolta nell’incidente. Dopo essere stata estratta dai soccorritori, è stata affidata alla nonna. L’incidente ha causato la morte dei genitori, mentre la piccola si trova in condizioni attualmente non specificate.

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In Colorado, due giovani genitori sono morti in un incidente d'auto. Sopravvissuta solo la figlia di 5 anni che è stata affidata alla nonna.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Morto dopo 24 ore di lotta in ospedale, l'automobilista non sopravvive al tremendo incidente: chi era la vittima Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Corsa contro il tempo nei cieli fino a Genova: bimba di 5 anni salvata dal volo dell'Aeronautica; Padova, bimba rifiuta di incontrare il padre, ma il tribunale gliela affida comunque: il caso finisce in Parlamento; Australia, trovato il corpo della bimba di 5 anni scomparsa ad Alice Springs: arrestato il presunto assassino; Caduta da un ramo all’altezza di un metro: Tribunale condanna la scuola per carente vigilanza su bimba di 6 anni. Bimba di 5 anni sopravvive all’incidente in cui muoiono i genitori in Colorado: resta per 24 ore tra le lamiereIn Colorado, due giovani genitori sono morti in un incidente d’auto. Sopravvissuta solo la figlia di 5 anni che è stata affidata alla nonna. fanpage.it Perugia, bimba di 5 anni difende la mamma dal padre violentoPERUGIA - Si sarebbe messa davanti alla madre per proteggerla dall’ennesima aggressione del padre. Una scena drammatica, consumata tra le mura domestiche davanti agli occhi di una bambina ... ilmessaggero.it “Ho detto a mia mamma che mi fai vedere il p…”, abusa di una bimba di 9 anni La sentenza della Cassazione sul caso messinese apre uno spiraglio al risarcimento per la vittima... facebook Famiglia nel bosco, Garante infanzia: "Bimba malata ha diritto di stare con i genitori" x.com