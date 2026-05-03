Quattro settimane di pallacanestro e crescita | torna il Basketball Stars Camp

L’estate porta con sé la riapertura del Basketball Stars Camp, che si svolgerà dal 8 giugno al 3 luglio presso il Polisportivo Cimatti di Roncadello. Per quattro settimane, i partecipanti potranno dedicarsi alla pallacanestro, con sessioni di allenamento e momenti di svago. L’evento si rivolge a giovani interessati a migliorare le proprie capacità tecniche e a vivere un’esperienza sportiva durante i mesi più caldi dell’anno.

Sarà un’estate piena di sorprese e di pallacanestro per Basketball Stars Camp, che dall’8 giugno al 3 luglio organizza quattro settimane di divertimento e di perfezionamento tecnico nella consueta cornice del Polisportivo Cimatti di Roncadello. Quella di questa estate sarà un’edizione speciale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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